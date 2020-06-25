Затопленные дома и разрушенные мосты: к чему привел паводок в Украине (фото, видео)

Больше всего беды паводки натворили на Прикарпатье

Масштабные наводнения на западе Украины подтопили почти три сотни населенных пунктов. В каких регионах непогода натворила больше всего беды и как ликвидируют ее последствия – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Ивано-Франковская область

Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды в 250 населенных пунктах 16 районов региона. Там паводки привели к:

подтоплению 10 399 жилых домов и 9 фельдшерско-акушерских пунктов;

затоплению 4546 подвалов, 15 610 приусадебных участков и 7959 колодцев;

разрушению 149 километров автодорог и 90 мостов;

повреждению 586 километров автодорог и 169 мостов.

Есть и позитивные новости. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на брифинге сказал, что "непогода уходит", уровень воды снизился на 1,5 метра.

"Где-то больше сходит Быстрица-Солотвинская, меньше – Быстрица Надворнянская. Но идет падение реки", – отметил он.

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"По состоянию на 7:00 25 июня остаются подтопленными 234 населенных пункта в 16 административных районах", – рассказали спасатели.

Кроме того, спасатели эвакуировали из зоны подтопления 548 человек. А вертолетами с отрезанных стихией участков Верховинского района переправили трех женщин (двое из них – роженицы) и троих детей.

Черновицкая область

Из-за наводнений в регионе затопило 43 населенных пунктов. Из них в воде до сих пор остаются 36. Из зоны бедствия уже отселили 136 человек, в том числе и 42 детей.

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Кроме того, спасатели оказали помощь в укреплении дамб вблизи села Банилов и города Вижница на реке Черемош.

"Местными властями организовано круглосуточное дежурство школьных автобусов на территории области с целью перевозки населения из зон возможного подтопления" – добавили в ГСЧС.

Львовская область

Сейчас в Дрогобычском, Стрыйском, Жидачевском и Старосамборском районах в 12 населенных пунктах подтоплены 72 жилых дома, 15 хозяйственных построек и 516 гектаров сельхозугодий. Кроме того, паводки повредили 195 метров дорог в регионе.

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"Подразделениями ГСЧС спасено троих человек, перевезено 213 человек, из них 21 ребенок", – сообщили спасатели.

Тернопольская область

На территории Монастырского района из-за поднятия уровня воды в Днестре подтопило 37 домов и 27 дворов в селах Коропец и Острие. Также под водой оказались 538 гектаров сельхозугодий.

"Отселены из населенных пунктов 157 человек", – отметили в ГСЧС.

Закарпатская область

В Раховском районе из-за ливней уровень воды поднялся в реках Тиса, Черная Тиса и Теребля. Паводки подтопили 475 домохозяйств в 11 населенных пунктах.

"Мероприятия по ликвидации последствий непогоды и оказания помощи пострадавшим продолжаются", - подытожили в ГСЧС.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

Также мы показывали масштабное наводнение на западе Украины с высоты птичьего полета.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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