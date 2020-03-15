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Не было чем заплатить: в Ивано-Франковской области пассажир жестоко убил таксиста

15 марта, 17:14

Татьяна Очеретяна

Подозреваемого уже задержали правоохранители

В Ивано-Франковской области произошло убийство. Правоохранители уже задержали подозреваемого, пишет пресс-служба Нацполиции.

Как сообщили на сайте, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сожитель исчез: уехал таксовать и не вернулся, на связь не выходит.

Правоохранители начал опрос людей, проверяли камеры видеонаблюдения и искали на территории города и ближних районов. Вскоре полицейские задержали подозреваемого в убийстве, им оказался 26-летний житель Тисменицкого района.

"Как установили полицейские, злоумышленник сел в автомобиль и когда таксист подвозил его до пункта назначения в село Черниев, сказал, что не имеет средств оплатить проезд. Во время ссоры злоумышленник вытащил нож и нанес им множество ударов перевозчику. После этого тело погибшего поместил в автомобиль и поехал ним с места преступления в село Старые Кривотулы. 37-летний пострадавший от полученных травм скончался в автомобиле", – написала пресс-служба.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Начато уголовное производство.

Напомним, ранее в Харькове задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки, сожженное тело которой обнаружили в коллекторе.

Кроме того, обезображенное тело женщины, без рук, ног и головы, нашли неподалеку озера в Кривом Роге.

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убийство таксист подозреваемый Ивано-Франковская область

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