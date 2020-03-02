Перерезали горло, облили бензином и подожгли: в Харькове произошло страшное убийство

В Харькове в водном коллекторе обнаружили страшную находку – изувеченное тело. Молодой женщине перерезали горло, а потом – облили бензином и подожгли, сообщает Telegram-канал "Трэш Харьков".

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, труп во время прогулки нашла местная жительница в Новобаварском районе города. На место приехали полицейские и передвижная криминалистическая лаборатория. По словам экспертов, погибшей около 20-35 лет. Ее личность пока не установили.

"По данному факту следствием открыто уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – рассказали копы.

Если убийцу девушки найдут, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее мы писали, что во Львовской области проходит специальная полицейская операция по розыску и задержанию мужчины, подозреваемого в убийстве – 56-летнего жителя Харьковской области. По словам копов, этот мужчина расстрелял девушку и свидетеля содеянного.

Кроме того, в Кривом Роге недавно жестоко убили и расчленили местную жительницу. Все подробности – смотрите в сюжете "Сегодня".

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