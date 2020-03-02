Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,59
26,98

Перерезали горло, облили бензином и подожгли: в Харькове произошло страшное убийство

2 марта, 12:37

Тина Наринецкая

Тело девушки нашли в водном коллекторе

В Харькове в водном коллекторе обнаружили страшную находку – изувеченное тело. Молодой женщине перерезали горло, а потом – облили бензином и подожгли, сообщает Telegram-канал "Трэш Харьков".

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, труп во время прогулки нашла местная жительница в Новобаварском районе города. На место приехали полицейские и передвижная криминалистическая лаборатория. По словам экспертов, погибшей около 20-35 лет. Ее личность пока не установили.

"По данному факту следствием открыто уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – рассказали копы.

Если убийцу девушки найдут, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее мы писали, что во Львовской области проходит специальная полицейская операция по розыску и задержанию мужчины, подозреваемого в убийстве – 56-летнего жителя Харьковской области. По словам копов, этот мужчина расстрелял девушку и свидетеля содеянного.

Кроме того, в Кривом Роге недавно жестоко убили и расчленили местную жительницу. Все подробности – смотрите в сюжете "Сегодня".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Харьков убийство женщина тело полиция находки

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Барабашово слышны выстрелы и взрывы: что происходит (видео)
На Барабашово слышны выстрелы и взрывы: что происходит (видео)Харьков
Скандальный дрифт в Харькове: за рулем BMW был сын депутата
Скандальный дрифт в Харькове: за рулем BMW был сын депутатаХарьков
В Новые Санжары из Харькова пройдет
В Новые Санжары из Харькова пройдет "Автопробег против мракобесия"Харьков
На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцев
На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцевУкраина
В Киеве объявили штормовое предупреждение: на столицу идет ураганный ветер
В Киеве объявили штормовое предупреждение: на столицу идет ураганный ветерУкраина
Из Харькова до Новых Санжар и обратно: как прошел
Из Харькова до Новых Санжар и обратно: как прошел "Автопробег против мракобесия"Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...