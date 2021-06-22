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Протаранил грузовик. На Прикарпатье в ДТП погибли двое 18-летних парней (фото)

22 июня 2021 15:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

"ЗИЛ" сбил молодых людей, когда они на мотоцикле ехали по главной дороге – они скончались на месте

В Ивано-Франковской области грузовик столкнулся с мотоциклом. В ДТП погибли два парня, обоим по 18 лет.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Авария случилась в селе Пасечная Надворнянского района 22 июня около 8:30. 31-летний местный житель на авто "ЗИЛ" на перекрестке не пропустил мотоцикл, который ехал по главной дороге.

/ Фото: Нацполиция

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В результате 18-летние водитель и пассажир мотоцикла скончались на месте.

/ Фото: Нацполиция

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Там сейчас работают следователи областного главка полиции и местного отдела. По факту ДТП начали уголовное производство.

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/ Фото: Нацполиция

Напомним, в Ровенской области в ДТП попала семья. Пострадали и водитель автомобиля Dodge, и его пассажиры – супруга и двое маленьких детей.

Также в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир. Смотрите видео с места происшествия:

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