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В Ровенской области в ДТП попала семья. В каком состоянии пострадавшие

22 июня 2021 10:29

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Водитель автомобиля находится в реанимации в тяжелом состоянии, медики оказывают необходимую помощь пострадавшим

В Ровенской области водитель автомобиля Dodge превысил скорость, не справился с управлением и выехал за пределы трассы, где машина перевернулась. Пострадали и водитель, и его пассажиры – супруга и двое маленьких детей.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла на автодороге Киев – Ковель – Ягодин вблизи села Константиновка.

Авто сильно покорежило от удара. Фото: ГУНП

Авто сильно покорежило от удара. Фото: ГУНП

У 38-летнего мужчины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и мозговую кому, а у его 39-летней жены – ушиб позвоночника.

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Также получили травмы шестилетние двойняшки: у девочки медики обнаружили раны и перелом челюсти, а у мальчика диагностировали многочисленные ссадины и ушибы. После оказания медицинской помощи их отпустили.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения продолжается досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что в Виннице столкнулись маршрутка и легковушка – один погибший, двое в реанимации. Следователи устанавливают причины и обстоятельства смертельного ДТП.

Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир. Смотрите видео с места происшествия:

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