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Не смог жить без любимой: во Львовской области в один день от COVID-19 умерли супруги

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
27 октября, 17:05
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Супругов госпитализировали в одну реанимационную палату
Пара была вместе с 18 лет / Коллаж "Сегодня"
Пара была вместе с 18 лет / Коллаж "Сегодня"

В городе Новояворовске Львовской области в реанимации в один день из-за коронавируса умерли супруги. Мужчина прожил без любимой всего 12 часов.

Об этом сообщила сестра покойной женщины Леся Баранюк, пишет сайт ТСН.

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История пары

Супругов звали Владимир и Мария. Они были вместе всю жизнь, еще с школьных лет. Поженились влюбленные в 18 лет. У пары родились сыновья и одна дочь.

Болезнь и госпитализация

Когда супруги заболели коронавирусом, то их госпитализировали в одну реанимационную палату.

"Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: "Только ты чуть-чуть быстрее". Так и случилось — они умерли в один день, Володя смог прожить без Марии только 12 часов", — написала Леся Баранюк.

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Подробности

Главный врач Новояворовской больницы имени Юрия Липы Григорий Мороз рассказал, что покойным было по 66 лет. Их госпитализировали с коронавирусом еще 29 сентября. Муж и его жена были невакцинированные. Владимир раньше пережил инфаркт, а у его супруги диагностировали сахарный диабет.

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