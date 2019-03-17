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Необычное ДТП во Львове: карета столкнулась с Lanos, а кучер сбежал, опубликовано видео

Сегодня, 13:09

По словам очевидцев, аварию спровоцировал пьяный кучер

ДТП с каретой во Львове
ДТП с каретой во Львове. Фото: Facebook
Необычное ДТП во Львове: карета столкнулась с Lanos, а кучер сбежал, опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e2a/8f0/5c8e2a8f0f5b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e2a/8f0/5c8e2a8f0f5b9.jpg Запад По словам очевидцев, аварию спровоцировал пьяный кучер

Во Львове вечером 16 марта произошло необычное ДТП – в центре города карета, запряженная двумя лошадьми, врезалась в Lanos. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"16.03.2019 в 20:10. ДТП на проспекте Свободы возле Божьей матери. По словам людей, автомобиль врезался в карету. Хотя по виду – карета догнала Lanos", – написал он.

Позже депутат добавил еще одно сообщение, к которому прикрепил видео и свой комментарий: "Четко видно, кто виноват и еще, как видно с видео, на переходе (кучер) даже не думал тормозить, чтобы дать людям пройти через пешеходный переход".

Также сообщается, что, по мнению очевидцев, кучер мог находиться в состоянии алкогольного опьянения – он скрылся с места аварии.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, Львов, карета, кони

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