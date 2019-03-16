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Навеселе и с пассажиром в салоне: в Николаеве водитель такси попала в ДТП

Сегодня, 17:37

Автомобиль, под управлением нетрезвой водительницы, врезался в дерево

Навеселе и с пассажиром в салоне: в Николаеве водитель такси попала в ДТП Другие регионы Автомобиль, под управлением нетрезвой водительницы, врезался в дерево

В Николаеве автомобиль такси, под управлением пьяной женщины-водителя, врезался в дерево. Свидетели говорят, что женщина едва держалась на ногах. Все подробности аварии узнавали журналисты "Сегодня".

"Водитель была с признаками алкогольного опьянения. Так как водитель и пассажир получили телесные повреждении, на место вызвано следователя", – рассказал "Сегодня" пресс-офицер управления патрульной полиции в Николаевской области Виктор Киреев.

После ДТП и водительницу, и ее пассажира госпитализировали в больницу. Эксперты подтвердили наличие алкоголя в крови женщины. Дело с пострадавшими и пьяным водителем патрульные передали следователю.

В Нацполиции "Сегодня" рассказали, что производство в реестр не вносились из-за легких телесных повреждений пострадавших и что материалы дела вернули патрульной полиции. Там же, в свою очередь, разводят руками и говорят, что никаких документов следователь не возвращал.

По словам самой водительницы, пассажир был полицейским, и он тоже был нетрезвым. Где потерялись документы и почему полицейский сел в авто с пьяной таксисткой и не остановил правонарушения – сейчас проверяют правоохранители.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, такси, Николаев, дерево, пьяное вождение

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