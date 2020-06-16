Непогода бушевала на Закарпатье: ливни размыли дороги (фото, видео)

На Закарпатье уже несколько дней подряд продолжают идти мощные дожди. В результате дороги оказались затопленными. Местные жители публикуют фото и видео непогоды в соцсетях.

Так, Elena Stan в своем Facebook обнародовала видео из села Среднее Водяное в Раховском районе в Закарпатье. Бурные потоки грязной воды подтопили улицы села.

На видео видно, что уровень воды достигает до половины колес легкового автомобиля.

Реклама

Также на странице GreenPost написали: "В Карпатах бушует непогода. Дождевая вода создала настоящие водопады".

В тренде ВСУ устроили боевикам фейерверк: видео уничтожения склада боеприпасов

Напомним, на Днепр 12 июня обрушилась непогода: пошел сильный дождь и разразилась гроза. За несколько минут улицы превратились в реки. В сети появились фото и видео непогоды.

Также на Буковину обрушилась непогода, в результате сильного ливня вечером 13 июня в Путильском районе жилые дома оказались подтопленными, на дорогах образовались целые "реки", а в одном поселке вода смыла асфальт.

Реклама

Также смотрите, как погода повлияла на урожай в Украине:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама