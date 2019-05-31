Непогода бушует на Прикарпатье: подтоплены 46 частных домов

В ручьях значительно поднялся уровень воды

Фото: ГСЧС в Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковской области из-за поднятия уровня воды в ручьях подтоплены 46 частных жилых домов. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС региона.

Непогода бушует в семи населенных пунктах Тлумацкого района. Кроме 46 частных жилых домов, подтопило еще и 84 домохозяйства и 65 приусадебных участков. Спасатели ликвидируют последствия непогоды.

"От ГСЧС привлечено 4 единицы техники, 2 мотопомпы, 15 человек", – отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. За сутки на Прикарпатье выпала двухнедельная норма осадков, а уровень рек поднялся на 4 метра.

Кроме этого, 22 мая, сильный ливень затопил Днепропетровскую область. Так, в Каменском из-за ливня случился настоящий потоп: машины и маршрутки буквально плыли по улицам. Также затопило несколько улиц Кривого Рога. В нескольких районах города из-за потопа образовались автомобильные пробки.

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