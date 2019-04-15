Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Нерестовый запрет в Черновицкой области: нарушителей начали штрафовать

Сегодня, 16:05

Рыбоохранный патруль уже зафиксировал в регионе шесть десятков нарушений


В Черновицкой области местный рыбоохранный патруль с начала нереста зафиксировал уже шесть десятков нарушений. С 1 апреля тут уже выписали штрафов на 8 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Украине ввели ограничения на рыбную ловлю в связи с началом нереста рыбы. Пока нерест будет продолжаться, рыбачить можно только с берега на одну удочку. 

Также мы писали, что в апреле водная полиция Киевской области задержала в Переяславе-Хмельницком за браконьерство 40-летнего мужчину, который работал ранее начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток злоумышленник выловил в акватории Днепра более 150 килограммов рыбы. 

Кроме того, сообщалось, что зарплата новых рыбных патрульных будет в несколько раз выше, чем в ликвидированных органах рыбоохраны. За счет внутренней оптимизации и получения дополнительного финансирования в рамках госбюджета, ожидается, что она составит 6-7 тыс. грн.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег штрафы, запрет, черновицкая область, нерест

Вы сейчас просматриваете новость " Нерестовый запрет в Черновицкой области: нарушителей начали штрафовать". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рыбалка в Киеве: когда вступает в силу нерестовый запрет

20 марта, 13:26

В период нерестового запрета разрешено только любительское и спортивное рыболовство

В Днепропетровской области задержали 1300 браконьеров

11 июля 2018, 21:16

Некоторые нарушители пользовались не только снастями, но и прибегли к взрывоопасным предметам, глуша рыбу гранатами

В Одесской области поймали рыбака с уловом краснокнижной рыбы

19 июня 2018, 18:43

Краснокнижную рыбу заметили, когда рыбак выгрузил улов на берег

Запорожские активисты спасли рыбу в Молочном лимане: появились фото и видео

13 июня 2018, 16:43

В Кирилловке спасли рыбу, которая зашла на нерест в лиман и не могла вернуться в море

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Актрисе Дженнифер Энистон – 50. Фотогалерея

Украинец похитил сокровище Нидерландов: действовал безупречно

Аваков о возвращении Саакашвили в Украину

Как желатин спасает наши суставы

Выбираем творог: 9 золотых правил
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

Вчера, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

4 знака Зодиака, для которых 2019 будет сложным

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства