Нерестовый запрет в Черновицкой области: нарушителей начали штрафовать
Рыбоохранный патруль уже зафиксировал в регионе шесть десятков нарушений
Напомним, ранее в Украине ввели ограничения на рыбную ловлю в связи с началом нереста рыбы. Пока нерест будет продолжаться, рыбачить можно только с берега на одну удочку.
Также мы писали, что в апреле водная полиция Киевской области задержала в Переяславе-Хмельницком за браконьерство 40-летнего мужчину, который работал ранее начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток злоумышленник выловил в акватории Днепра более 150 килограммов рыбы.
Кроме того, сообщалось, что зарплата новых рыбных патрульных будет в несколько раз выше, чем в ликвидированных органах рыбоохраны. За счет внутренней оптимизации и получения дополнительного финансирования в рамках госбюджета, ожидается, что она составит 6-7 тыс. грн.
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