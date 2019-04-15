Нерестовый запрет в Черновицкой области: нарушителей начали штрафовать

Рыбоохранный патруль уже зафиксировал в регионе шесть десятков нарушений





Напомним, ранее в Украине ввели ограничения на рыбную ловлю в связи с началом нереста рыбы. Пока нерест будет продолжаться, рыбачить можно только с берега на одну удочку.

Также мы писали, что в апреле водная полиция Киевской области задержала в Переяславе-Хмельницком за браконьерство 40-летнего мужчину, который работал ранее начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток злоумышленник выловил в акватории Днепра более 150 килограммов рыбы.

Кроме того, сообщалось, что зарплата новых рыбных патрульных будет в несколько раз выше, чем в ликвидированных органах рыбоохраны. За счет внутренней оптимизации и получения дополнительного финансирования в рамках госбюджета, ожидается, что она составит 6-7 тыс. грн.

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