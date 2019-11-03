Очереди грузовиков на границе: у западных КПП скопилось 660 фур

Очереди зафиксированы на границах с Польшей, Словакией и Венгрией

Очередь грузовиков растянулась на 10 километров / Фото: Mukachevo.net

На границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией по состоянию на 18:00 воскресенья, 3 ноября, собралось 660 автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По состоянию на 18:00 в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг – Зосин" на Волыни стояли 50 автомобилей.

Во Львовской области в пункте пропуска "Шегини – Медика" ожидали пропуска еще 40 автомобилей, "Угринов – Долгобичув" – 30 грузовиков, в пункте "Краковец – Корчева" – 100, в пункте "Грушев – Будомеж" – 50, "Смильница – Кросценко" – 25, "Рава-Русская – Гребенное" – 30 автомобилей.

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Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) – Захонь" находилось 170, в ПП "Вилок – Тисабеч" – 50, в ПП "Лужанка – Берегшурань" – 40, ПП "Звонково – Лонья" – 20, ПП "Косино – Барабаш" – 15 авто.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород – Вишне Немецкое" – 25, "Малый Березный – Убля" – 15 автомобилей.

На границе с Румынией очередей не наблюдалось.

Напомним, напряженная ситуация на границе Украины со Словакией наблюдается уже около недели. Причем грузовиков ежедневно становится все больше. Причина, говорит пресс-секретарь Закарпатской таможни ДФС Алла Дацюк, в том, что закончились разрешения на движение грузовиков от Польши.

Ранее мы писали, что на границе Украины и Словакии перед контрольно-пропускным пунктом "Ужгород – Вышне Немецке" скопилось 450 грузовиков.

Также мы сообщали, что путешествовать в одну из стран Европы будет сложнее.

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