Офицер ВСУ погорел на взятке в Хмельницкой области

Сегодня, 19:47

Сотрудник военкомата требовал деньги за отсрочку от службы в армии

Во время задержания. Фото: Нацполиция
Во время задержания. Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области старший офицер одного из объединенных городских военных комиссариатов погорел на взятке в размере 8 тыс. гривен. Эти деньги военнослужащий требовал за "помощь" в решении вопроса об отсрочке от призыва на срочную службу в ВСУ.

"Отсрочка от службы в армии полагалась брату заявительницы. При получении денег работника военкомата задержали на месте происшествия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения" – сообщают в пресс-службе Нацполиции Хмельницкой области.

Расследование проходит в рамках уголовного производства (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством). Виновному грозит  лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее  сотрудники прокуратуры задержали директора строительного лицея в Черновцах прямо на улице – сразу после того, как он получил от местного предпринимателя 10 тысяч гривен.

Также мы писаличто в Ровенской области на взятке поймали офицера одного из отделений районного военкомата, который "помогал" желающим избежать прохождения военной службы.

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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