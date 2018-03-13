В Сумской области депутат попался на взятке

Сегодня, 12:45

Депутат горсовета вымогал с бизнесмена крупную сумму

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В Сумской области на получении взятки в 4,5 тысячи долларов был задержан депутат Сумского городского совета, который вымогал деньги с предпринимателя за продление срока аренды земельного участка.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"Прокуратура Сумской области совместно с сотрудниками СБУ и Следственного управления полиции Сумщины в рамках уголовного производства задокументировали это преступление", – отметил он.

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По данным пресс-службы, 12 марта бизнесмен передал через посредника оговоренную сумму главе комиссии, который после неотложных следственных действий, в частности, обысков по месту работы и проживания, был задержан.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения по статье "вымогательство и получение неправомерной выгоды служебным лицом", которая предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве на получении 330 тысяч гривен попался крупный чиновник - руководитель государственного предприятия "Киевоблстройинвест". Он вымогал и получил от бизнесмена-строителя "откат" за возведение детского садика.

Напомним, ранее в Запорожье прошли обыски в здании областной госадминистрации по делу о хищении средств на строительстве детского сада. Как подозревают стражи порядка, чиновники умудрились похитить 3 миллиона гривен.

А перед этим сотрудники СБУ в Запорожье задержали руководителя налоговой инспекции, который "зарабатывал" на поборах местных бизнесменов. По данным спецслужбы, чиновник предлагал занизить штрафные санкции предпринимателям, требуя за это свою "долю".
взятка, депутат, сумская область
Источник:

"Сегодня"

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