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Опасная доставка: в Мукачево мужчина путешествовал в открытом багажнике

10 октября, 18:21

На Закарпатье мужчина оригинально решил проблему экономии денег на грузовом такси

В Закарпатской области житель Мукачево ехал в открытом багажнике легковушки, держа в руках вазон с большим комнатным растением, чтобы оно не упало. Вероятно, такой оригинальный способ путешествия он предпринял, пытаясь сэкономить на грузовом такси.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м км трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и "сцепился" еще с одной машиной на обочине дороги.

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Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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Закарпатье курьез багажник Мукачево

Источник: Сегодня

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