Опасные заработки: на стройке в Польше погиб молодой украинец

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На заработках в Польше трагически погиб молодой человек из Волыни – 23-летнего мужчину ударило током.

Как сообщают "Волинські Новини", парень уехал на заработки из села Диброва Киверцовского района Волынской области, где у него осталось двое детей.

Несчастный случай произошел 2 января, около 13 часов, на строительной площадке недалеко от города Лесницы – двое работников пострадали от удара электрическим током. Авария произошла во время разгрузки строительных материалов.

На место происшествия прибыли бригады экстренной медицинской помощи, также был направлен вертолет скорой помощи, который забрал пострадавших в госпиталь.

Как сообщал сайт "Сегодня", во Львовской области умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом. Женщины не стало 13 января.

Также сообщалось, что в Польшеполиция Подкарпатья разыскивает 22-летнего украинца Игоря Скрыпника, который пропал в конце 2019 года. Последний раз Игоря видели на заправочной станции в польском городе Красном 26 декабря.

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