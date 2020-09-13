От коронавируса умер главный педиатр Львова

Во Львове после длительного лечения от коронавируса умер главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета, педиатр Богдан Остальский. Об этом сообщается на сайте горсовета.

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"Богдан Романович Остальский, 1960 года рождения, был врачом-педиатром, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета", – говорится в сообщении.

Свои соболезнования в связи со смертью Остальского, назвав его "большим профессионалом", выразил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович. Вечная память!" – написал мэр.

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