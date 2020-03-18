От коронавируса в Украине умерла 33-летняя женщина: ее мать рассказала шокирующие подробности

В инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы 16 марта умерла 33-летняя женщина, которую госпитализировали с подозрением на COVID-19. Позже выяснилось, что пациентка таки была инфицирована.

Как рассказала местному изданию "Перший Буковинський" мать умершей Людмила Пацалюк, без мамы остались двое ее внуков. Женщина считает, что ее дочь можно было спасти.

"У нее была сопутствующая неврологическая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга (кавернозная ангиома продолговатого мозга). В октябре 2016 ее прооперировали в Киеве успешно, в последнее время чувствовала себя нормально", – рассказала мать умершей.

По словам матери, 7 марта у Татьяны поднялась температура и она думала, что это обычное ОРВИ.

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"Два дня не проходило, и они вызвали с Вашковцов врача. Проконсультировавшись, назначили антибиотики, стало опять хуже. 13 марта поехала в Вашковцы, сделала снимок – там двусторонняя пневмония. Понимая с мужем, что автомобиль скорой в их селе скоро распадется, поехали сразу же в областную больницу сами вечером в пятницу, 13 марта. В отделении пульмонологии на них визвирилися, мол, зачем пришли без направления. Послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке – все хорошо", - отмечает Людмила.

После этого визита больная вернулась домой. Ее состояние только ухудшалось, и она решила перейти на более сильный антибиотик. Ночью Татьяна начала задыхаться и утром 14 марта в субботу ей вызвали скорую.

"Эта скорая еле доехала до Черновцов, поскольку она неделю на ремонте, а неделю работает. Сразу же Татьяну направили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Девушка из приемной шла туда пешком, потому что кресло-каталку не нашли. Подключили систему. Позже у нее начался судорожный приступ – из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи и интоксикации организма. Возможно, врачи не обратили внимание, что при удалении опухоли ей капали сильные антибиотики", – рассказала мать женщины.

В инфекционном отделении состояние пациентки только ухудшалось, а потом она и вовсе потеряла сознание. Реанимационные мероприятия результата уже не дали, и женщина скончалась.

"Врачи поставили диагноз – эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было. Нам известно, что врачи не могли найти вен – поэтому не докапывали растворы, потому игла выходила из вены. Почему-то не делали венорезекцию (вывод вены под ключицу), чтобы полноценно провести дезинтоксикационную и антибактериальную терапию, как и рекомендовано при вирусных пневмониях", – добавила Людмила.

Отметим, что смерть пациентки в Черновицкой ОГА объяснили тем, что она страдала большое количество болезней. И из-за сопутствующих болезней, которые у нее обострились, Татьяна умерла.

Ранее мы писали, что 18 марта в Черновцах, где ранее объявили режим чрезвычайной ситуациииз-за коронавируса,приостанавливает работу весь общественный транспорт.

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