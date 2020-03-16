В Черновцах умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус

В понедельник, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на Covid-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

"Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", – уточнили в облгосадминистрации.

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Незадолго до этого у женщины взяли анализы на наличие коронавируса Covid-19, результаты ожидаются в ближайшее время.

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Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Украине был подтвержден 3 марта у мужчины, который вернулся после путешествия с женой по Италии. На пограничном пункте температуры и других признаков гриппа у мужчины не обнаружили, но потом его состояние ухудшилось.

Однако уже через несколько дней в Черновцах могут объявить о его выздоровлении. Анализы первого пациента с коронавирусом в Украине дали негативный результат.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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