В Черновцах умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус

В понедельник, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на Covid-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.
"Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", – уточнили в облгосадминистрации.
Незадолго до этого у женщины взяли анализы на наличие коронавируса Covid-19, результаты ожидаются в ближайшее время.
Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Украине был подтвержден 3 марта у мужчины, который вернулся после путешествия с женой по Италии. На пограничном пункте температуры и других признаков гриппа у мужчины не обнаружили, но потом его состояние ухудшилось.
Однако уже через несколько дней в Черновцах могут объявить о его выздоровлении. Анализы первого пациента с коронавирусом в Украине дали негативный результат.
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