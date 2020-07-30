Отказалась от секса: в Хмельницкой области мужчина убил женщину

В Хмельницкой области правоохранители задержали подозреваемого в жестком убийстве женщины в Летичевском районе.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, местные жители обнаружили тело мертвой окровавленной женщины на заднем дворе сельской школы около шести утра 29 июля.
Через несколько часов полицейские установили личность погибшей и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Черкасс.
Выяснилось, что мужчина снимал в селе жилье и ездил на работу в соседнюю Винницкую область. Вечером накануне убийства подозреваемый вместе с потерпевшей и еще одним знакомым распивали алкогольные напитки.
Около часа ночи молодой человек предложил женщине вступить с ним в интимную связь. По его словам, предложил за это 200 гривен. А когда она отказалась, избил ее. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Сам злоумышленник покинул место происшествия. А наутро, сменив окровавленную одежду, как ни в чем не бывало собрался ехать на работу. Но автомобиль, в котором он ехал, остановили сотрудники полиции, которые уже работали над раскрытием убийства.
Их внимание привлек пассажир, который при виде людей в форме начал заметно нервничать. Проведя поверхностный осмотр, полицейские заметили на мужчине следы крови и задержали его.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Мужчине грозит срок от семи до пятнадцати лет.
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