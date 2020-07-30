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Отказалась от секса: в Хмельницкой области мужчина убил женщину

30 июля, 17:59

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ему грозит 15 лет тюрьмы

В Хмельницкой области правоохранители задержали подозреваемого в жестком убийстве женщины в Летичевском районе.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, местные жители обнаружили тело мертвой окровавленной женщины на заднем дворе сельской школы около шести утра 29 июля.

Через несколько часов полицейские установили личность погибшей и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Черкасс.

Выяснилось, что мужчина снимал в селе жилье и ездил на работу в соседнюю Винницкую область. Вечером накануне убийства подозреваемый вместе с потерпевшей и еще одним знакомым распивали алкогольные напитки.

Около часа ночи молодой человек предложил женщине вступить с ним в интимную связь. По его словам, предложил за это 200 гривен. А когда она отказалась, избил ее. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

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Сам злоумышленник покинул место происшествия. А наутро, сменив окровавленную одежду, как ни в чем не бывало собрался ехать на работу. Но автомобиль, в котором он ехал, остановили сотрудники полиции, которые уже работали над раскрытием убийства.

Их внимание привлек пассажир, который при виде людей в форме начал заметно нервничать. Проведя поверхностный осмотр, полицейские заметили на мужчине следы крови и задержали его.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Мужчине грозит срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве жестоко убили женщину.

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Также напомним, в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

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