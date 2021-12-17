Отказали почки и селезенка: во Львове спасли пациента с редким осложнением от COVID-19

Последние волны коронавируса все более агрессивны и приводят к осложнениям

Во Львове спасли мужчину от осложнения после коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове спасли мужчину, у которого обнаружили редкое осложнение после коронавируса. Пациента беспокоили внезапные острые боли в животе.

Об этом сообщили в Первом территориальном медицинском объединении Львова.

Реклама

Подробности

68-летний Владимир почти вылечился от коронавируса. Но ему не давали покоя внезапные острые боли в животе. КТ показало – его состояние свидетельствовало о постепенном отмирании частиц сразу трех органов – почек и селезенки.

Такое хирургическое осложнение коронавирусной инфекции в мире называют мультифокальным тромбозом почечных и селезеночных артерий.

Почему такие случаи происходят?

COVID-19 оказывает специфическое влияние на организм. Он разрушает эндотелий — внутреннюю стельку кровеносных сосудов. Так, из-за сгущения крови образуются тромбы. Они же блокируют кровоснабжение в органы, приводя к постепенному прекращению их функций.

Реклама

К счастью, к моменту установления диагноза специалистам удалось ограничиться только медикаментозным лечением. С помощью специального аппарата инфузомата препараты для разжижения крови равномерно и круглосуточно вводятся пациенту.

Сейчас развитие осложнения приостановлено. После двух недель лечение мужчину выписали домой. Однако пациент и дальше будет находиться под наблюдением специалистов.

Напомним, последние волны коронавируса все более агрессивны и приводят к осложнениям. А именно: поражения сердечно-сосудистой и нервной системы, головного мозга, панкреатита, плеврита, пневмоний и т.д.

Реклама

68-летнего Владимира спасли врачи. Фото: Первое территориальное медицинское объединение Львова

Во Львове врачи спасли женщину с редкой беременностью

Во Львове врачи спасли женщину, у которой обнаружили редкую яичниковую беременность. По словам медиков, они увидели такое впервые. Об этом сообщила заведующая гинекологическим отделением больницы Людмила Ткачук.

Как рассказала Ткачук, редкий случай яичниковой беременности обнаружили во время проведения УЗИ, после чего женщину сразу направили в клиническую больницу на железнодорожном транспорте.