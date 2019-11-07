Отравление на свадьбе во Львовской области: число пострадавших возросло

Во Львовской области после свадебного банкета в больницу госпитализировали 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Ранее мы писали о 11 пострадавших.

"В Новояворовскую районную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 13 человек", - говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что все пострадавшие 3 ноября праздновали свадьбу в ресторане "Кривое озеро" в Новояворовске. Сейчас в связи с ЧП проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Отметим, что состояние пациентов, по словам врачей, средней тяжести. Пострадавшие на банкете ели жареную и красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

Кроме того, ранее в Ровно 20 человек отравились после празднования свадьбы одном из гостинично-развлекательных комплексов.

Отметим, что отравиться можно в гостях, в заведениях питания, на пикнике и даже у себя дома пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты, блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Ранее сайт "Сегодня" писал, что нужно делать при пищевом отравлении.

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