Массовое отравление во Львовской области: после свадьбы в больницу попали 11 человек

Пострадавшие употребляли в пищу жареную и красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки

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В одном из ресторанов Львовской области отравились 11 человек. Так, 5 ноября в инфекционное отделение районной больницы города Новояворовск госпитализировали людей с симптомами острого энтероколита. Все они 3 ноября побывали на свадебном банкете. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Состояние пациентов – средней тяжести. Пострадавшие употребляли в пищу жареную и красную рыбу, фаршированные шампиньоны, мясные слойки. Специалисты ГУ "Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины" начали комплекс мероприятий по локализации вспышки.

Ранее в Ровно 20 человек отравились после празднования свадьбы одном из гостинично-развлекательных комплексов. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Напомним, недавно во Львовской области после приема пищи в одном из отелей в больницу попали 17 человек. Все госпитализированные – жители Шепетовского района Хмельницкой области.

Кроме этого, мы писали о том, что делать, если вы отравилисьв ресторане.

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