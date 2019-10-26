Озеро Свитязь стремительно мелеет: что происходит с жемчужиной Волыни

Ученые успокаивают - такое обмеление уже было несколько лет назад

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Где была вода – ныне песок: знаменитый Свитязь мелеет. От пляжа вода отошла на десятки метров. Местные подозревают, что предприниматели обустраивают плантации с системами полива. Но "Сегодня" выяснили, что беда не в этом.

Уровень воды в озере Свитязь продолжает падать – вода отступила на десятки метров. Там, где летом купались люди, сейчас видно дно курортной жемчужины Волыни.

Теперь лодки стоят на песке. Местные, которые принимают туристов, боятся остаться без заработка. Единственная версия местных – виноваты предприниматели, заложили почти 400 гектаров плантаций голубики. Это обсуждают все в Шацке. Для полива, мол, выкапывают резервуары. Там собирают грунтовые воды. Поэтому, предполагают, и мелеет Свитязь.

"Говорят, что вода пропадает, потому что сажают голубику. И высушивают болота", – делится Влад Стадник, житель Шацка.

В свою очередь, чиновники говорят, что у Шацких озер масштабные плантации голубики обустраивают сразу два инвестора. Однако, выращивание ягоды на обмеление Свитязя никоим образом не влияет.

"Нет по близости таких хозяйств, которые имели бы мощное водопользование. Ставки выкопаны в почве", – говорит Виктор Плейтух, заместитель председателя Шацкой райгосадминистрации.

Засуха – причина обмеления Свитязь. Об этом рассказали ученые. За сентябрь, говорит сотрудник Шацкого парка, здесь выпало рекордно мало – всего 40 миллиметров – осадков.

"Что такое Свитязь? Это карстовое образования. Как карстовая воронка себя поведет. Если будут дожди на Волынской возвышенности, даст свое. А как нет дождей, ничего не сделаем", – говорит Василий Матейчик, научный сотрудник Шацкого национального парка.

Ученые успокаивают – такое обмеление уже было несколько лет назад. Все исправила снежная зима. Весной, когда все растаяло, озеро наполнилось водой. Поэтому и сейчас надеются, что будет много снега.

А тем временем, Олег Собченко уже год борется за реку Рось. Она страдает от токсичных водорослей. На собственные деньги закупил микроорганизмы, которые эти вородосли уничтожают. И постоянно контролирует уровень кислорода в воде.

Также мы писали о том, что из-за строительства Керченского моста возникли новые проблемы. Мельчает Керченский подходной канал, что может убить морскую отрасль Керчи. Также мельчает и сам Керченский пролив, из-за чего суда могут сесть на мель.

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