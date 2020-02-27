Парковка во Львове станет самой дорогой в Украине

Весь центр Львова станет зоной платной парковки с ценой в 30 гривен за час

Золотая парковка. С 1 марта стоянка в центральной части Львова станет едва ли не самой дорогой в Украине – 30 гривен в час. Сейчас кроме платных парковок, еще есть места, где можно оставить машину бесплатно, но так будет не долго. По замыслу чиновников, весь центр и его окрестности должны стать сплошной платной зоной. Что думают об этом водители города Льва – расспросили корреспонденты новостей "Сегодня".

Свободных мест нет. На парковке в центре Львова – это привычная ситуация. Сейчас час здесь стоит 20 гривен, а с 1 марта будет дороже. Ни одного объявления, что грядет подорожание, – здесь не увидишь. О новых тарифах, которые установила городской совет, водители узнают от корреспондентов новостей "Сегодня".

"Нет. Это уже слишком. Не будут сюда заезжать за 30 гривен".

"Дорого. Безумно дорого просто. Будут ли заезжать, когда будет 30 гривен в час? А выхода другого нет".

"Конечно будем, потому что официальная парковка. Лучше так парковаться, чем где-то на стороне. Знаете, а сейчас штрафы будут большие".

Парковщик Иван Антонов не боится, что из-за новых расценок останется без работы:

"Все забито у нас, видите сами. Аншлаг. А особенно по пятницам, здесь страшно. Так что у нас нормально. А поднимется цена, мне кажется, все равно это будет аншлаг".

Городской совет поделил Львов на пять зон парковки. Самые дорогие стоянки в центре – 30 и 20 гривен в час. Чем дальше от него, тем дешевле. На окраине – всего 5 гривен за час.

Орест Олеськив, начальник управления транспорта Львовского городского совета:

"Слишком высокий спрос на парковку в центре города и для того, чтобы его урегулировать, для того, чтобы в центре города были свободны парко-места, как раз происходит рост цены на парковку".

Пока в центре Львова есть улочки, на которых можно парковаться бесплатно. Хотя найти свободное место – еще тот квест. Киевлянину Александру повезло:

"Негде припарковаться, негде стать, негде проехать и вообще. Я из Киева приехал и уже шестой месяц здесь живу и работаю. Я не ожидал такого, что во Львове нельзя ни проехать, ни остановиться, ни припарковаться".

Радует местных и туристов лишь то, что плату будут взымать исключительно в будни. А в выходные – стоять можно бесплатно.

Не только во Львове идет борьба с запаркованностью. Новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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