"Переболеют 90%": врач из Черновцов рассказал, как лечиться от коронавируса

В Украине коронавирусной инфекцией заразились немало врачей. Одним из очагов вспышки COVID-19 среди медиков стала Черновицкая областная больница – там на карантин отправили четыре отделения. О том, как он перенес болезнь – рассказал врач урологического отделения медучреждения Валерий Зайцев, сообщает "Молодой буковинец".

Врач до сих пор не знает, где и от кого мог подхватить вирус, а сама болезнь у него протекает бессимптомно.

"Я не знаю, где заразился. Ни пациента, который бы кашлял, я не помню. Мало того, никаких симптомов у меня не было и их нет до сих пор. Когда уже обнаружили в нескольких врачей отделения болезнь, сдал экспресс-тест. И экспресс-тест показал отрицательный результат, то есть антител у меня не было на тот момент. Но я видел, что вокруг много людей зараженных, так сдал ПЦР-тест и тогда уже обнаружили вирус", – рассказывает Валерий.

Фото: molbuk.ua

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Мужчина уже более двух недель находится на самоизоляции.

"У меня отдельная комната, отдельное полотенце, посуда. Никакого ухудшения состояния я не почувствовал – ни повышенной температуры, ни кашля. Должен в ближайшие дни сдать еще один анализ, если он будет отрицательный, тогда это будет означать, что я выздоровел", – отмечает медик.

Хоть болезнь у Валерия протекала легко, он все же использовал разные способы, чтобы не усугубить ситуацию.

"Судя по этому вирусу, переболеет 90 процентов населения, но главное, чтобы не было осложнений. Коронавируса не столько нужно бояться, сколько не доводить к осложнениям. Прежде всего при коронавирусе нужно действовать так, чтобы вы никому не передали вирус, максимально часто мыть руки, носить маску. Нужно уменьшить вирусную нагрузку на организм", – отметил врач.

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При болезни, по его словам, необходимо много пить жидкости.

"Я пил много горячих напитков, делал это каждый час. Полоскал горло раствором – 1 чайная ложка уксуса на стакан воды. Тоже делал это очень много раз. Вирус оседает в первую очередь на слизистые носа, поэтому я полоскал носовую полость раствором морской соли (пол чайной ложки морской соли на стакан теплой воды). Все эти процедуры вымывают вирус и уменьшают его размножения, по крайней мере на первых этапах", – рассказал Валерий.

Кроме того, во время болезни очень полезно заниматься физкультурой.

"Если ты заболел, это не значит, что лег и лежишь, нужно бороться с болезнью. Чтобы легкие работали, слизь не застаивалась и не было осложнений, я делал различные физические упражнения каждый день. Полезно делать дыхательные упражнения. В интернете есть достаточно советов по этому счету. А еще необходимо позитивное мышление, которое тоже помогает легче перенести любую болезнь. Из лекарств мне прописала витамины. Но при необходимости врач может прописать и антибиотики", – добавил Зайцев.

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Напомним, на днях Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая без каких-либо послаблений. Страна постепенно может начать выходить из него только в середине мая.

Больше об этом читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Продление карантина: за что могут оштрафовать украинцев".

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