Перетянули 65 тонн: во Львове двое мужчин установили новый рекорд Украины, видео

фото: скриншот из видео

Во Львове установили новый рекорд Украины по перетягиванию трамваев "Электрон". Об этом сообщили на сайте Depo.Львов.

На улице Черновицкой, недалеко от железнодорожного вокзала, атлеты "Федерации стронгмену Украины" перетянули руками за канат два трамваи "Электрон", установив новый рекорд Украины. Общий вес трамваев составляет 65,2 тонны.

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Участие в установлении нового рекорда Украины приняли львовянин Владимир Рекша и киевлянин Сергей Конюшок. Зафиксировали достижение главный судья "Федерации стронгмену Украины", чемпион мира Василий Вирастюк и представитель "Национального реестра рекордов Украины".

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Напомним, что в Киеве инженер по специальности Любовь Романов вышила 165 рушников и установила Национальный рекорд Украины . Пообщались с мастерицей-рекордсменкой журналисты "Сегодня" – подробности смотрите в сюжете:

Кроме этого, в начале июля группа незрячих из Львовской области покорила Говерлу, став самой большой группой с ограниченными возможностями, которая смогла взойти на эту вершину. Энтузиасты потратили на путь туда и назад около восьми часов. А вот еще один "небесный" рекорд пока не случился. Семилетняя Карелия Кликич хотела стать самой юной парашютисткой в стране, но в последний момент прыжок отменили из-за насморка у девочки.

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