В Одессе модели установили новый рекорд Украины

Модели были в возрасте от 2,5 месяцев до 49 лет

В Одессе установили новый национальный рекорд Украины "Наибольшее количество моделей на Потемкинской лестнице". Рекорд установили во время проведения недели моды. Об этом сообщили на сайте Depo.Одесса.

Фиксация рекорда началась с дефиле моделей по Приморскому бульвару от мэрии к памятнику Дюку де Ришелье. Участницами показа стали модели в возрасте от 2,5 месяцев до 49 лет. Всего на Потемкинской лестнице собралось 525 моделей из различных модельных агентств. Они представили коллекции дизайнеров.

"Подобной акции в Украине еще не было. Зафиксированы рекорды на самую юную и взрослую модель. А по количеству моделей рекорд установлен впервые", - отметила представительница Национального реестра рекордов Украины Екатерина Чедаринская.

Напомним, в городе Чертков Тернопольской области создали самую большую пиццу Украины – рекорд организовали на фестивале, организованном местными мастерами. Чтобы поразить и накормить гостей праздника, они нацелились на национальный рекорд.

Кроме этого, новый рекорд Украины зафиксировали в конце июня в Одессе. Тут 124 людей на САП-досках и каяках одновременно вышли в море. Как это было – видели журналисты "Сегодня". В установлении рекорда участвовали и профессиональные спортсмены, и новички.

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