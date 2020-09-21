Первый звонок: в Ивано-Франковске открыли школы

Поскольку Ивано-Франковск уже не входит в "красную" зону карантина, там сегодня, 21 сентября, открылись школы. Ученики пошли в учебные заведения и впервые в этом учебном году сели за парты.
Кроме того, для них провели праздничную линейку.
"Поздравил учеников школы-лицея №7 с праздником Первого звонка! Онлайн-обучение, каким бы качественным оно ни было, никогда не заменит живого общения с учителями и одноклассниками. Поэтому цените эти мгновения пребывания в стенах родной школы", – написал мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.
Отметим, что город с первого сентября решил продлить каникулы, поскольку попал в красную зону эпидемической опасности. Обучение в школе началось, но дистанционно.
Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске решили продолжить школьные каникулы до 11 сентября.
Также напомним, мэр Ивано-Франковска выступал против внесения города в "красную" карантинную зону. По мнению Руслана Марцинкива, решение правительства является необоснованным.
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