Первый звонок: в Ивано-Франковске открыли школы

Поскольку Ивано-Франковск уже не входит в "красную" зону карантина, там сегодня, 21 сентября, открылись школы. Ученики пошли в учебные заведения и впервые в этом учебном году сели за парты.

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Кроме того, для них провели праздничную линейку.

"Поздравил учеников школы-лицея №7 с праздником Первого звонка! Онлайн-обучение, каким бы качественным оно ни было, никогда не заменит живого общения с учителями и одноклассниками. Поэтому цените эти мгновения пребывания в стенах родной школы", – написал мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

Отметим, что город с первого сентября решил продлить каникулы, поскольку попал в красную зону эпидемической опасности. Обучение в школе началось, но дистанционно.

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Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске решили продолжить школьные каникулы до 11 сентября.

Также напомним, мэр Ивано-Франковска выступал против внесения города в "красную" карантинную зону. По мнению Руслана Марцинкива, решение правительства является необоснованным.

Видео: Facebook Руслана Марцинкива

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