По Львову прошелся ураган: срывало крышу, падали деревья (фото)
Спасатели уже с самого утра ликвидируют последствия ночной непогоды
Во Львове ночью бушевал сильный ветер, который наделал немало беды в городе – попадало много деревьев, вырвало даже билборд с железным столбом, а на одной из улиц сорвало часть крыши в двухэтажном доме, сообщает Львовский городской совет.
Как рассказал заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак, все необходимые службы города с семи часов утра привлечены к ликвидации последствий ночного шквального ветра.
По его словам, по городу в разных местах лежат поваленные деревья, есть повреждения линий электропередач, также ветром сорвана крыша и поврежден автомобиль на ул. Рыбной. Еще на двух соседних домах также была повреждена крыша. Временно не курсирует троллейбус № 12.
"На ул. Рыбной, 3-5 сорвало крышу, повредило машину. Жертв нет, коммунальщики работают, ищут способ, чтобы накрыть дом на случай дождя. Сметчики будут работать, чтобы сформировать бюджет, чтобы вынести на комиссию по вопросам чрезвычайных ситуаций на выделение средств на ремонт крыши. На ул. Богдановской упало дерево – его убирают. На ул. Сушка также убирают дерево, которое упало. Есть повреждения светофоров, преимущественно это обесточивание", – рассказал он.
Как сообщалось, синоптики предупредили об изменении погоды. Украину не только будут поливать дожди почти на всей территории страны, но и будет сильный ветер, особенно в западных областях – 25-28 м/с.
Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " По Львову прошелся ураган: срывало крышу, падали деревья (фото)". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Италии из-за сильного ветра погибли три человека
Два человека погибли из-за обрушения стены дома, и еще один – в результате падения дерева
"Снег в пустыне – это Армагеддон": Впервые за полвека Лас-Вегас засыпало снегом
Жители Лас-Вегаса не видели снег с 1937 года