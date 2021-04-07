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Под Черновцами от последствий COVID-19 умерла беременная врач-педиатр

7 апреля, 00:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Она была приветливой и искренней, говорят голлеги

В Черновицкой области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерла беременная 29-летняя врач-педиатр Марьяна Малинник.

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Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Черновицкой ОГА.

Она работала в КНП "Заставненский" БЛ. Известно, что в 2015 году она закончила "Буковинский государственный медицинский университет" по специальности "Педиатрия".

"Приветливая и искренняя, замечательный врач, который всегда спешила на помощь своим пациентам, отзывчивая к проблемам других, хороший специалист своего дела", – говорится в сообщении.

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Ранее от последствий коронавируса скончался главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус.

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Как сообщалось ранее, в Харькове умер 11-летний мальчик из села Ватутино Нововодолажской объединенной территориальной громады. У ребенка диагностировали COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции.

Также мы писали, что COVID-19 унес жизни супружеской четы переселенцев из Макеевки Донецкой области, которые воспитывали 12 детей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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