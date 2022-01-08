На Прикарпатье в жутком ДТП погиб младенец – детали трагедии

Вечером 7 января в Коломые Ивано-Франковской области произошло страшное ДТП. В результате аварии погиб 5-месячный малыш.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Подробности трагедии
7 января в 18:55 спасателям поступило сообщение о ДТП в городе Коломыя на автодороге Н-10.
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На месте происшествия выяснилось, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб 5-месячный ребенок.
Спасатели отключили клемм АКБ, а также передали травмированных людей работникам экстренной медицинской помощи.
В ДТП умер ребенок. Фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области
Под Харьковом в жутком ДТП погиб младенец
Вблизи поселка Ивановка Харьковской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб шестимесячный ребенок.
29 декабря в 11:56 в полицию поступило сообщение о ДТП на трассе вблизи поселка Ивановка.
По предварительным данным, автомобиль Toyota под управлением 42-летней женщины двигался в направлении Харькова.
Водитель не справилась с управлением, ее машину выбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством "Газель".
В результате аварии шестимесячный ребенок, который находился на заднем сиденье Toyota и не был пристегнут ремнем безопасности, погиб на месте. Владелицу автомобиля с переломом носа и челюсти медики скорой помощи доставили в больницу.