На Прикарпатье в жутком ДТП погиб младенец – детали трагедии

Вечером 7 января в Коломые Ивано-Франковской области произошло страшное ДТП. В результате аварии погиб 5-месячный малыш.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

7 января в 18:55 спасателям поступило сообщение о ДТП в городе Коломыя на автодороге Н-10.

На месте происшествия выяснилось, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб 5-месячный ребенок.

Спасатели отключили клемм АКБ, а также передали травмированных людей работникам экстренной медицинской помощи.

В ДТП умер ребенок. Фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Вблизи поселка Ивановка Харьковской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб шестимесячный ребенок.

29 декабря в 11:56 в полицию поступило сообщение о ДТП на трассе вблизи поселка Ивановка.

По предварительным данным, автомобиль Toyota под управлением 42-летней женщины двигался в направлении Харькова.

Водитель не справилась с управлением, ее машину выбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством "Газель".

В результате аварии шестимесячный ребенок, который находился на заднем сиденье Toyota и не был пристегнут ремнем безопасности, погиб на месте. Владелицу автомобиля с переломом носа и челюсти медики скорой помощи доставили в больницу.

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