В Одесской области мужчина рассказал полиции, зачем убил пятерых собак

В Одесской области, где мужчина расстрелял из ружья собак, правоохранители начали производство по факту жестокого обращения с животными.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в полицию с заявлением обратилась жительница села Доброалександровка. Она сообщила, что местный житель убил пятерых собак.

Правоохранители опросили 50-летнего мужчину. Он признался, что застрелил животных из охотничьего ружья, однако свой поступок объяснил реакцией на агрессивное поведение собак, которые якобы бросались на охранников фермы.



"В настоящее время по данному факту ведется следствие. Устанавливаются и опрашиваются свидетели этого события. Тела погибших животных направлены на экспертизу. Процессуальное решение в отношении мужчины будет принято после получения ее результатов", – прокомментировал начальник Овидиопольского отдела полиции Олег Чукань.

Отметим, максимальное наказание за жестокое обращение с животными по ч.1 ст. 299 УК Украины – три года тюрьмы.

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Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области местный житель привязал к машине собаку и волочил ее по улицам. В результате действий живодера, пес стер лапы буквально до кости и потерял много крови.

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Также напомним, под Запорожьем подожгли дом "вольнянской" живодерки и ее сообщника.

Видео: Instagram/its_zp

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