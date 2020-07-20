Под Ровно столкнулись два "ВАЗа" и Toyota: есть жертвы

В воскресенье, 19 июля, в Ровенском районе вблизи поселка Клевань столкнулись два автомобиля "ВАЗ" и иномарка Toyota. В результате аварии погиб водитель одного из "ВАЗов", а его жена и двое детей с травмами были госпитализированы.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"Водитель автомобиля "ВАЗ" сначала столкнулся с попутным аналогичным автомобилем, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Toyota Rav 4", - говорится в сообщении.

Обстоятельства смертельного автомобильного происшествия устанавливаются.

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Ранее в Харькове Daewoo вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. От удара Hyundai отбросило на Honda. В аварии пострадали пять человек, среди них – дети, 3 и 7 лет.

Кроме того, в результате столкновения иномарки с грузовиком на автодороге Киев-Чоп, неподалеку г.Мукачево, погибли три человека: водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек. 46-летняя женщина доставлена в районную больницу. Водитель грузовика также госпитализирован с ушибами.

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