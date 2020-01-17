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Под Ровно столкнулись семь автомобилей: есть пострадавшие (фото)

17 января, 09:51

Одну из пострадавших зажало в авто

Фото: ГУНП в Ровенской области

Фото: ГУНП в Ровенской области

Под Ровно произошло масштабное ДТП – столкнулись сразу семь автомобилей. Пострадали два человека.

Авария случилась сегодня, 17 января, около 7:40 вблизи села Александрия. Причиной столкновения стали сильный туман и скользкая дорога.

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В ДТП пострадали два человека. Одну из них зажало в автомобиле. Из-за аварии движение на дороге затруднено, ведь видимость составляет около 30 метров, а сама трасса – скользкая.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, спасатели и медики", - отметили в пресс-службе местной полиции.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 3454 человека. Копы подчеркнули, что по сравнению с 2018 годом все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП туман Ровно столкновение автомобили пострадавшие ровенская область

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