Под Ровно сын пассажирки чуть не убил маршрутчика: подробности конфликта

Кто прав, а кто виноват, решит суд – водителя проверяют на наличие алкоголя крови, а его обидчику грозит два года за решеткой

Сын пассажирки маршрутки в Вересневом жестоко отомстил водителю. Фото: скриншот

В Ровенской области мужчина едва не убил маршрутчика, который не подобрал на конечной остановке его пожилую мать.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

56-летний водитель Николай был жестоко покалечен жителем пригорода Ровно 8 июня в селе Вересневое.

Мать злоумышленника пожаловалась, что водитель не остановил маршрутки там, где она просила. Ей трудно ходить после операции, но пришлось идти домой больше километра. Вечером сын встретил маршрутчика.

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Разборку с водителем мужчина устроил прямо на остановке – словесный конфликт перешел в драку. Удар – и маршрутчик упал без сознания. Сейчас он в реанимации, и, говорят врачи, угроза его жизни до сих пор не миновала.

"Пациенту провели оперативное вмешательство по поводу тяжелой черепно-мозговой травмы. Продолжает лечение в интенсивной терапии", – сказал анестезиолог Ровенской городской больницы Андрей Гирак.

В полиции ждут результатов алкотеста водителя – по словам свидетелей, он вел себя агрессивно.

"Он ему в нецензурной форме ответил на его разговор. Это его возмутило и вследствие этого нанес удар", – утверждает заместитель начальника Ровенского райотделения Нацполиции Вадим Артюхович.

"Сегодня" разыскали нападавшего. 26-летний Игорь Шишацкий сожалеет о содеянном, но говорит, что водитель сам его спровоцировал.

"Я не рассчитывал, что так будет. Я не убегал и остался на месте. Я работаю массажистом-реабилитологом, имею медицинское образование. Поэтому знал, как ему поставить голову", – сказал он.

Игорь нанял адвоката и готовится к суду. За избиение маршрутчика ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, несколько недель назад во Львове подрались два водителя – они работали на одном маршруте и не поделили между собой пассажиров.

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А в апреле в Киеве маршрутчик подрался с полицейскими – правоохранители назвал причиной конфликта правонарушение со стороны водителя.

О чем еще говорят 9 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: