Подбегает и кусает: во Львове ищут неуловимого рыжего пса

Трогательная встреча хозяйки с псом попала на видео / Фото: Pixabay

Во Львове разыскивают собаку, которая покусала уже почти 20 человек. Рыжий пес неожиданно нападает на горожан, а потом убегает.

Одной из жертв Рыжика стала Олеся. Пес напал на девушку недалеко от городского рынка.

"Все было абсолютно неожиданно. Я собаку видела. Он себе спокойно стоял. То есть он не гавкал, он не бежал, он не двигался. Я просто проходила мимо", – рассказала Олеся.

Реклама

В тренде Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Девушка обратилась к коммунальщикам и сообщила о нападении. Там выяснилось, что этот пес напал уже на два десятка людей. Действует животное с одинаковым почерком. Нападает он либо утром, либо вечером. Специалисты говорят, что, скорее всего, собака не бездомная и живет где-то на предприятии.

На поиски пса уже направили специалистов, но те до сих пор никак не могут поймать животное. Они уверенны, что бешенства у пса нет. Однако, это безопасным его не делает. Когда животное поймают – планируют передать на перевоспитание кинологам.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области лабрадор "усыновил" бездомного щенка. Малыша посреди зимы выбросили в канаву рядом с домом, где живут хозяева трехлетнего пса Лео.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама