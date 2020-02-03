Возле Львова задержали российскую фуру с людьми в холодильнике (видео)

Фото: Нацполиция

На заправке подо Львовом в холодильнике авторефрижератора нашли четырех подростков-нелегалов. Грузовик перевозил яблоки из Македонии в Россию, сообщает ZAXID.NET.

Подростков в полусознательном состоянии обнаружили около 23:00 1 февраля. Их нашел водитель грузовика во время вынужденной остановки на АЗС в Гамалиевке. По словам мужчины, он не знал о людях в рефрижераторе. Так как автомобиль был опломбирован, водитель вызвал полицию и таможенников.

В холодильнике оказались четверо ребят. У двух из них нашли документы граждан Афганистана, а у остальных – вообще их не было. Самому молодому мигранту 15 лет, самому старшему – 23. Еще двум ребятам 16 и 17 лет.

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Поездка в холодильнике парня "аукнулась" – мигранты находятся в тяжелом состоянии. Парни получили сильное переохлаждение, и им помогают медики.

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Также выяснилось, что мигранты провели в авторефрижераторе более четырех суток. Они рассказали, что заплатили посреднику по 2000 долларов. За эти деньги их обещали перевезти из Македонии в Германию. Парни были удивлены, когда оказались в Украине.

Ранее во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

Напомним, недавно в Харьковской области задержали таможенников, которые пропускали грузы и нелегалов.

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