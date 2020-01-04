Подожгли автомобиль и угрожали: в Черновицкой области задержали вымогателей

В Черновицкой области полицейские задержали двух мужчин за вымогательство 70 тысяч долларов у местного предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

Правоохранители выяснили, что в течение 2019 года 55-летний житель одного из районов неоднократно требовал у 35-летнего местного предпринимателя 70 тысяч долларов несуществующего долга. Когда бизнесмен отказался передавать средства, злоумышленник заручился поддержкой группы ранее судимых мужчин.

"После очередного отказа уплаты несуществующего долга, правонарушители подожгли автомобиль своей жертвы и угрозами требовали передать им указанную сумму денег", – говорится в сообщении.

Предприниматель 3 января передал злоумышленникам часть суммы – 5 тысяч долларов. После передачи средств правоохранители задержали заказчика и одного из исполнителей преступления.

Во время задержания и обысков в домах злоумышленников изъяли огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы.

Задержанные помещены в изолятор временного содержания. Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, не так давно громкая спецоперация всколыхнула Винницу. Средь бела дня сотрудники спецподразделения КОРД задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве денег с фермера.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии. В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений мужчины.

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