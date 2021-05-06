Он был вынужден применить холодное оружие для самозащиты – Аваков о нападении на ветерана АТО

Аваков считает необоснованным подозрение ветерану АТО, который смертельно ранил человека, ворвавшегося в его дом в Тернопольской области

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что объявление подозрения мужчине в Тернопольской области было преждевременным и необоснованным. Речь идет о 24-летнем парне, который2 мая убил одного из шести нападавших, защищая себя и свою мать.

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Об этом говорится на странице Министерства внутренних дел в Facebook.

Аваков отметил, что право на самооборону и защиту своего жилья (кроме случая превышения пределов необходимой самообороны) гарантировано законом.

"Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли шестеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений. Жизнь человека бесценна, и никто не вправе посягать на нее", - сказал министр.

Он уточнил, что дело о вторжении на территорию домовладения и нападении группы злоумышленников передадут в Главное следственное управление Нацполиции. Министр утверждает, что следствие будет полным, беспристрастным и объективным.

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Кроме того, по словам Авакова, следователи будут просить суд поменять меру пресечения ветерану АТО с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Напомним, инцидент произошел в селе Глещава. 24-летний бывший военнослужащий, защищая себя и свою мать от шестерых сверстников, которые пытались попасть к ним в дом, смертельно ранил одного из нападавших.

Парню инкриминируют умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны, ему объявили подозрение согласно статье 118 УКУ. Суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Напомним, в Одессе работники охранной фирмы избили ветерана АТО.