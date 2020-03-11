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Поджог союза венгров на Закарпатье: в Польше завершился суд над террористами

11 марта, 18:14

Станислав Кожемякин

Польша признала случившееся терактом с целью дестабилизации ситуации в Украине

В Польше завершился судебный процесс по делу о поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде в феврале 2018 года.

Так, выступая в краковском суде 9 марта, прокурор Мариуш Садло назвал случившееся терактом.

"Эти действия не были в интересах Польши. Это придавало преступлению террористический характер. Целью их действий было разжигание венгерско-украинского конфликта", – подчеркнул Садло.

По его словам, обвиняемые хотели углубить конфликт между Украиной и венгерским меньшинством с целью ослабления и дестабилизации ситуации в стране.

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Для троих подсудимых поляков, которых обвинили в поджоге, прокурор потребовал сурового наказания: для организатора поджога Михала Прокоповича – 4,5 года заключения, а для исполнителей Томаша Шимковяка и Адриана Марглевского – 1,5 года и 11 месяцев условно с испытательным сроком на 4 года соответственно.

Как оказалось в ходе расследования, Прокопович был членом пророссийской партии "Смена" ("Zmiana"). Ее лидера Матеуша Пискорского польские спецслужбы обвинили в шпионаже на российскую и китайскую разведки.

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Прокопович завербовал Марглевского и Шимковяка за 2 тыс. злотых каждому.

На допросе он заявил, что поджог заказал Мануэль Оксенрайтер – немецкий журналист и помощник депутата Бундестага от пророссийской партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера.​

Прокурор обвинил поляков в разжигании языка ненависти на почве национальной принадлежности и причинении угрозы многим людям. На данный момент суд завершился – окончательный приговор будет вынесен через две недели.

Адвокат Прокоповича настаивает на том, что поджог был не террористическим актом, а лишь инцидентом регионального масштаба, который не мог дестабилизировать ситуацию в Украине.

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Польша поджог Ужгород Краков венгры

Источник: Польское радио

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