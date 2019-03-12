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Свидетели поджога венгерского центра Закарпатья дали показания в польском суде

Сегодня, 15:45

Двое подозреваемых уже признались в участии в нападении, но не согласились с правовой квалификацией "террористический акт"

Фото: Нацполиция
Свидетели поджога венгерского центра Закарпатья дали показания в польском суде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b5/dad/5c87b5dada3f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b5/dad/5c87b5dada3f4.jpg Запад Двое подозреваемых уже признались в участии в нападении, но не согласились с правовой квалификацией "террористический акт"

В краковском суде продолжается процесс над тремя поляками, обвиняемыми в поджоге здания Общества венгерской культуры Закарпатья, что расположено в Ужгороде. Среди  подозреваемых – 22-летний Томаш С. из Кракова, 25-летний Адриан М. с Быдгощи, а также Михал П., координатор малопольского отдела радикальной организации Falanga.

Именно Михал П. был организатором акции. Он обратился с предложением к Томашу С. и Адриану М. За "метание" в здание "коктейля Молотова" оба должны были получить примерно по 2,2 тыс. злотых (510 евро).

В понедельник, 11 марта, в краковском суде показания давали лица, связанные с организацией Falanga. Один из них утверждал, что Михал П. предлагал и ему принять участие в нападении за 1,5 тыс. Злотых (350 евро).

Целью акции называли "обострение конфликта между венгерским меньшинством и Украины, а также дискредитация "Украинских  бандеровцев". Для того, чтобы показать, что к  акции причастны украинские националисты, Адриан М. нарисовал на стене дома свастику и цифры "88", что является закодированным приветствием "Heil Hitler!".

Ни один из свидетелей не указал, что Михал П. был единственным организатором атаки. Они подтвердили, что его инициатором мог  быть  и Мануэль Оксенрайтер -  сотрудник депутата Бундестага Маркуса Фронмаера с право-популистской партии Альтернатива для Германии (AfD), известной своими пророссийскими симпатиями.

Известно, что Адриан М. и Томаш Ш. уже признались в причастности к нападению, но не согласились с правовой квалификацией их поступка как "террористического акта". Они также отрицали, что связаны с праворадикальной организацией Falanga.

Напомним, в прошлом году  4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Союза венгров.

А в ночь на 27 февраля 2018 года  в Ужгороде было совершено еще одно нападение.

Также сообщалось, что Национальная полиция Украина раскрыла оба нападения на здание Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде. В частности, оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля: одного из них поймали в Черкассах, еще двух – в Кропивницком.

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Тег поджог, Закарпатье, венгры, поляки

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Источник:

polradio.pl

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