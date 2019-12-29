Погода на Новый год в Буковеле: синоптики рассказали, ждать ли снега

/ Фото: bukovel.com

В новогодние выходные, 31 декабря и 1 января, в Буковеле Ивано-Франсковской области ожидается достаточно теплая погода, а ночью 31 декабря – возможен снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 31 декабря на курорте днем будет 2-4 градуса тепла, ночью – от +1 до -3. Ветер северо-западный, 7-12 м/c. Ночью без осадков, а днем ожидается снег, мокрый снег. В предновогодний день небо в Буковеле преимущественно будет затянуто тучами.

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1 января 2020 года в Буковеле ожидается днем 2-4 градуса выше нуля, ночью – 0-2 со знаком "+". Возможен снег. Ветер также северо-западный, 7-12 м/c.

Напомним, сайт "Сегодня" выяснил, как отдохнуть в разных городах Украины и сколько это будет стоить. В качестве отправной точки был выбран город Киев.

Ранее также сообщалось, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом рассказали в Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

"Этот год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881-го. В этом году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6°С, что на 2,9°С выше нормы, которая составляет 7,7°С ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5°С.

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