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Пограничники пресекли крупную контрабанду сигарет: "товар" оценили в пол миллиона гривен

29 октября, 15:46

Правонарушителей обнаружили во время пересечения границы

/ Фото: ГПСУ

Пограничники обнаружили группу злоумышленников, которые пытались переправить через границу крупную партию сигарет. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

По информации ведомства, 28 октября пограничники Черновицкого отряда выставили несколько дополнительных нарядов. Они заметили группу лиц, которая направлялась в сторону границы с Румынией. Мужчины как раз пыталась перелезть забор. С появлением военнослужащих отдела "Селятин" правонарушители бросили свой "товар" и начала бежать.

Установлено, что злоумышленники пытались переправить почти 14 тысяч пачек сигарет. Предварительная сумма товара составляет 552 тысячи гривен гривен.

Напомним, ранее на Закарпатье нашли партию сигарет под днищем поезда . Товар изобретательные преступники пытались провезти в Венгрию. На пропускном пункте "Саловка" тайник обнаружили. 750 пачек сигарет изъяли.

Также сообщалось, что недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

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Румыния сигареты пограничники контрабанда

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