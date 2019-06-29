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В Украине изъяли крупнейшую в истории страны партию контрабандных сигарет, видео

29 июня, 19:58

Операцию провели сотрудники Госбюро расследований и СБУ

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) в течение 27-29 июня провели 11 обысков в Мукачево Закарпатской области, в ходе которых изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Об этом сегодня информирует пресс-служба Бюро.

По данным ведомства, во время обыска в одном из складских помещений следователи обнаружили и изъяли ящики с сигаретами без марок акцизного налога.

Тогда же поступила информация о пребывании на территории близлежащей автостоянки транспортных средств – автомобилей с прицепами и полуприцепами, в которых также находились сигареты неизвестного происхождения, сообщили в ГБР.

"[Выявлены] факты незаконного ввоза на таможенную территорию Украины табачных изделий, произведенных в других странах… По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию", – добавили в ведомстве.

По предварительной информации, распространение сигарет известных мировых брендов без марок акцизного налога осуществлялось при содействии правоохранителей. Кого именно, не уточняется.

"Табачные изделия распространялись на так называемом "черном" рынке Украины, а также переправлялись контрабандой в страны Евросоюза", – сообщили в Бюро.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Сумской области разоблачили незаконную схему продажи сигарет, сумма изъятого товара составила 3,9 млн гривен.

А месяцем ранее в Одесской области пограничники обнаружили 590 тыс. пачек сигарет швейцарского производства на 22 млн гривен, на которых не было акцизных марок Украины.

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Тег сигареты, СБУ, Закарпатье, контрабанда, Мукачево, Закарпатская область, ГБР

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Источник:

Сегодня

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