Пока мать пила: во Львовской области 3-летняя малышка попала в реанимацию

Во Львовской области 3-летняя девочка упала с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже дома. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции.

На место происшествия прибыли правоохранители и установили детали инцидента.

"В тот день около 13:35 девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже дома, где она проживает вместе со своей 39-летней матерью. В результате падения ребенок получил телесные повреждения, которые врачи квалифицировали как тяжелые. Сейчас она находится в реанимации", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в ходе проверки полицейские выяснили, что ребенок оставался без присмотра, а его мать была пьяной – в крови женщины было выявлено 2,6 промилле алкоголя.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком". Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в селе под Киевом двухлетний ребенок упал с окна восьмого этажа и разбился насмерть.

Кроме того, мы писали, что на Донбассе из окна выпал четырехлетний мальчик. Ребенка на военном вертолете эвакуировали в Днепр. Мальчика сопровождала военный анестезиолог из ООС.

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