Полиомиелит на Закарпатье. Заболели уже пятеро детей – все невакцинированы

В Украине стало больше случаев полиомиелита – многие родители аргументируют отказы от вакцинации религиозными убеждениями

В Украине новые случаи полиомиелита / Фото: Коллаж: Сегодня

В Закарпатской области уже у пятерых детей подтвердили полиомиелит. Все заболевшие не были вакцинированы.

Об этом сообщает эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик в комментарии "BBC News Украина".

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По ее словам, еще четверо детей заболели после того, как вирус зафиксировали у 12-летней девочки. Однако заразились не от нее, а от больного ребенка из Ровенской области. Медики по этическим соображениям не называют, откуда инфицированы.

Директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный рассказал, что в Закарпатье всего 49% детей привиты от полиомиелита. Он связывает это с деятельностью противников вакцинации. По словам чиновника, многие отказы родители аргументируют религиозными убеждениями.

Что это за болезнь?

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Оно распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну. Чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет.

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Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда и привести к смерти. Лекарства от болезни не существует, спасает только вакцинация.

Симптомы: