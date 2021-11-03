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Полиомиелит на Закарпатье. Заболели уже пятеро детей – все невакцинированы

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
3 ноября, 18:49
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В Украине стало больше случаев полиомиелита – многие родители аргументируют отказы от вакцинации религиозными убеждениями
В Украине новые случаи полиомиелита
В Украине новые случаи полиомиелита / Фото: Коллаж: Сегодня

В Закарпатской области уже у пятерых детей подтвердили полиомиелит. Все заболевшие не были вакцинированы.

Об этом сообщает эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик в комментарии "BBC News Украина".

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По ее словам, еще четверо детей заболели после того, как вирус зафиксировали у 12-летней девочки. Однако заразились не от нее, а от больного ребенка из Ровенской области. Медики по этическим соображениям не называют, откуда инфицированы.

Директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный рассказал, что в Закарпатье всего 49% детей привиты от полиомиелита. Он связывает это с деятельностью противников вакцинации. По словам чиновника, многие отказы родители аргументируют религиозными убеждениями.

Что это за болезнь?

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Оно распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну. Чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет.

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Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда и привести к смерти. Лекарства от болезни не существует, спасает только вакцинация.

Симптомы:

  • Никаких характерных симптомов – без каких-либо проявлений болезнь протекает в более 70% случаев, что делает ее особенно опасной для окружающих.
  • Гриппоподобные симптомы – лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота – в течение нескольких дней может проявляться один или несколько из них.
  • Двигательные расстройства – сильная боль в пораженных мышцах и двигательные расстройства вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов.

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