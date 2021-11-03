Полиомиелит на Закарпатье. Заболели уже пятеро детей – все невакцинированы

В Закарпатской области уже у пятерых детей подтвердили полиомиелит. Все заболевшие не были вакцинированы.
Об этом сообщает эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик в комментарии "BBC News Украина".
По ее словам, еще четверо детей заболели после того, как вирус зафиксировали у 12-летней девочки. Однако заразились не от нее, а от больного ребенка из Ровенской области. Медики по этическим соображениям не называют, откуда инфицированы.
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Директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный рассказал, что в Закарпатье всего 49% детей привиты от полиомиелита. Он связывает это с деятельностью противников вакцинации. По словам чиновника, многие отказы родители аргументируют религиозными убеждениями.
Что это за болезнь?
Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Оно распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну. Чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет.
Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда и привести к смерти. Лекарства от болезни не существует, спасает только вакцинация.
Симптомы:
- Никаких характерных симптомов – без каких-либо проявлений болезнь протекает в более 70% случаев, что делает ее особенно опасной для окружающих.
- Гриппоподобные симптомы – лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота – в течение нескольких дней может проявляться один или несколько из них.
- Двигательные расстройства – сильная боль в пораженных мышцах и двигательные расстройства вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов.
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