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"Получит то, что заслужил" – мама виновника ДТП в Луцке о наказании для сына

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 15:56
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Ключи от машины подросток взял без разрешения, пока его отчим был за границей
Мать подростка прокомментировала наказание для сына. Фото: коллаж "Сегодня"
Мать подростка прокомментировала наказание для сына. Фото: коллаж "Сегодня"

Мать 16-летнего подростка, который сбил на пешеходном переходе в Луцке 5 человек, заявила, что не собирается нанимать адвоката сыну и сожалеет о том, что он сделал.

Об этом сообщает 24 канал.

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"Он получит то, что заслужил"

Мама подозреваемого подростка рассказала, что ключи от машины ее сын взял без разрешения, пока его отчим был за границей.

По словам женщины, она ходила к потерпевшей и интересовалась ее здоровьем.

"Мы до сих пор звоним по телефону племяннице Руслане – стараемся помочь всем не для того, чтобы уменьшить сыну срок. Поверьте, я не нанимаю ему адвокатов. Он получит то, что заслужил", – заявила мама парня.

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Что известно об аварии?

  • ДТП произошло 12 декабря около 14:00. 16-летний водитель автомобиля Renault Megane, скрываясь от патрульных, совершил наезд на 5 пешеходов. Люди как раз шли по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
  • По словам очевидцев, удар был такой силы, что несколько человек подлетели в воздух.
  • За рулем подросток снимал видео погони полицейских, которое еще и успел выложить в соцсети. Из-за этого он не увидел сигнал светофора и въехал в людей на переходе.
  • Двух пострадавших доставили в городскую клиническую больницу, еще одну женщину в тяжелом состоянии – в областную клиническую больницу. В аварии также травмирован ребенок.

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