Жуткое ДТП в Луцке: появилось видео, как подросток на скорости въехал в толпу людей

В результате аварии госпитализировали четырех человек

За рулем автомобиля находился 16-летний подросток/Фото: Волынь Post, коллаж: "Сегодня"

В Сети появилось видео момента жуткого ДТП в Луцке, которое произошло накануне. Во время инцидента пострадали люди.

Ролик, на котором автомобиль влетел в толпу, обнародовали в Telegram-канале "Труха Харьков".

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Как все произошло?

На кадрах можно увидеть, как автомобиль Renault едет на красный сигнал светофора и на скорости сбивает толпу людей, которые движутся по переходу.

Кто был за рулем?

За рулем транспортного средства находился 16-летний парень. Он взял автомобиль своего отца, чтобы покататься с друзьями. По предварительной информации, за рулем подросток снимал видео, которое хотел выложить в соцсети. Из-за этого он не увидел сигнала светофора и въехал в людей не переходе.

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Подробнее о ДТП

Авария произошла 12 декабря около 15:00 в Луцке. Водитель автомобиля Renault Megane, убегая от патрульных, совершил наезд на 4 пешеходов. Автомобиль выехал на пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что несколько человек подлетели в воздух. После того как машина врезалась в дерево, все пассажиры разбежались.

Заведующий диспетчерской службы скорой помощи Станислав Линик рассказал "Суспільному", что двоих пострадавших доставили в городскую клиническую больницу, еще одну женщину в тяжелом состоянии в областной клинической больнице. У женщины политравма, переломы костей черепа и голеней. Сейчас она без сознания в реанимации. В аварии также травмирован ребенок, мальчика осматривают в травмпункте областной детской больницы.

Впоследствии в Сети появилось видео, которое дети снимали из салона автомобиля, когда убегали от полицейских. Видео успели опубликовать в соцсетях.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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