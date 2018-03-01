Потасовка в Луцком горсовете: депутаты 12 часов спорили о земельньных участках

У Луцке во время сессии городского совета 28 февраля подрались депутаты. Конфликт начался еще утром с блокирования трибун отдельными фракциями, которые требовали не вносить в повестку дня "скандальные вопросы, которыми бесплатно отдаются гектары земли в частные руки". Заседание длилось почти 12 часов и не обошлось без потасовки.

"Речь идет о вопросах предоставления ООО "Жилой квартал" на условиях аренды земельных участков на улицах Ровенской, 119 и Воронихина, 37", – сообщает в Facebook пресс-секретарь "Народный контроль" Юлия Грищук.

В конце концов депутаты городского совета, как сообщают местные СМИ, все-таки проголосовали за передачу земель коммунальной собственности в аренду на 10 лет, площадью около 2 гектаров.

Напомним, недавно во Львовской области, возле развлекательного комплекса "Вежа Ведмежа", из-за собаки избили депутата Андрея Лозового.

Также мы сообщали, что в Черновцах нардеп Виктор Чумак подвергся атаке хулиганов. Средь бела дня, на улице, неизвестные облили внефракционного депутата кефиром и бросили в него яйцом.

А в городе Здолбунов Ровенской области от кулаков местного жителя пострадал депутат городского совета. Конфликт между представителем власти и местным жителем произошел перед началом заседания сессии горсовета. В результате 46-летний депутат, получив телесные повреждения, обратился в полицию.